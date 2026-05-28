Наприкінці весни долар нарешті подешевшав – курс валюти на 29 травня
28 травня, 15:37
Наприкінці весни долар нарешті подешевшав – курс валюти на 29 травня

Анастасія Безейко
Нацбанк встановив офіційний курс валюти на п'ятницю, 29 травня. Наприкінці весни після серії рекордів долар дещо подешевшав.

Який офіційний курс валюти?

Офіційний курс долара США 28 травня торгується по 44,29 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 2 копійки проти 27 травня. Офіційний курс євро становить 51,54 гривні, отже його ціна зросла на 3 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 29 травня курс валюти буде таким:

  • долар – 44,26 гривні (-3 копійки);
  • євро – 51,43 гривні (-11 копійок).

Зауважте! Чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 28 травня – 44,29 гривні за курсом Нацбанку.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 28 травня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,01 гривні, а продаж – по 44,49 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,19 гривні, а продаж – по 44,25 гривні;
  • в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,85 гривні, а продаж – по 44,27 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 28 травня був таким:

  • у банках – купівля в середньому була по 51,25 гривні, а продаж – по 51,80 гривні;
  • на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,55 гривні, а продаж – по 51,75 гривні;
  • в обмінниках – купівля в середньому була по 51,46 гривні, а продаж – по 51,84 гривні.

Чого чекати українцям найближчим часом

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зауважив, що підстав говорити про різку зміну поточних трендів наразі немає. Нацбанк продовжує діяти в режимі "керованої гнучкості", тобто згладжувати надмірні курсові коливання валютними інтервенціями.

Окремим фактором залишається очікування першого траншу кредиту ЄС, що здатен підтримати міжнародні резерви України, а отже й дати регуляторові більше простору для дій на ринку.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду, з чим українців привітала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це створило передумови для початку виплат уже в червні.

