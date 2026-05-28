Наприкінці весни долар нарешті подешевшав – курс валюти на 29 травня
Нацбанк встановив офіційний курс валюти на п'ятницю, 29 травня. Наприкінці весни після серії рекордів долар дещо подешевшав.
Який офіційний курс валюти?
Офіційний курс долара США 28 травня торгується по 44,29 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 2 копійки проти 27 травня. Офіційний курс євро становить 51,54 гривні, отже його ціна зросла на 3 копійки, повідомляє Нацбанк.
А от 29 травня курс валюти буде таким:
- долар – 44,26 гривні (-3 копійки);
- євро – 51,43 гривні (-11 копійок).
Зауважте! Чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 28 травня – 44,29 гривні за курсом Нацбанку.
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 28 травня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,01 гривні, а продаж – по 44,49 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,19 гривні, а продаж – по 44,25 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,85 гривні, а продаж – по 44,27 гривні.