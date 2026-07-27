Офіційний курс валюти на 28 липня: долар і євро подорожчають

Ключову роль у підтриманні рівноваги на валютному ринку наразі відіграє НБУ. Регулятор уважно стежить за ситуацією та за потреби проводить інтервенції, аби задовольнити попит із боку імпортерів енергоносіїв і не допустити різких коливань курсу.

Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, у вівторок, 28 липня, офіційний курс валюти для українців зросте:

долар США – 44,86 гривні (тобто +5 копійок проти 27 липня);

(тобто +5 копійок проти 27 липня); євро – 51,07 гривні (тобто +10 копійок проти 27 липня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 27 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,56 гривні (+1 копійка), а продаж по 45,07 гривні (+5 копійок).

, станом на вечір 27 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+1 копійка), а продаж по (+5 копійок). Купівля євро проходить по 50,80 гривні (+3 копійки), а продаж – по 51,45 гривні (+8 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,97 гривні (+2 копійки), а продаж – по 44,95 гривні (-5 копійок).

(+2 копійки), а продаж – по (-5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,25 гривні (без змін), а продаж – по 51,35 гривні (-4 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,45 гривні (+13 копійок), а продають – по 44,94 гривні (+7 копійок).

(+13 копійок), а продають – по (+7 копійок). Євро купують по 50,97 гривні (+12 копійок), а продають – по 51,60 гривні (+14 копійок).

До слова, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, зауважив, що удари по портовій інфраструктурі вже тиснуть на гривню, хоча й поки суттєво не впливають на співвідношення попиту та пропозиції на міжбанківському валютному ринку.

За його словами, увага тепер прикута до дій Нацбанку, зокрема наскільки активно регулятор "захищатиме" курс у 45 гривень за долар, який раніше називали "психологічним рівнем".