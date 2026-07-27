Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, во вторник, 28 июля, официальный курс валюты для украинцев вырастет:

доллар США – 44,86 гривны (то есть +5 копеек против 27 июля);

(то есть +5 копеек против 27 июля); евро – 51,07 гривны (то есть +10 копеек против 27 июля).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,98 гривны по официальному курсу, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,04 гривны.

Сколько стоит валюта в банках

По данным 24 Канала , по состоянию на вечер 27 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,56 гривны (+1 копейка), а продажа по 45,07 гривны (+5 копеек).

, по состоянию на вечер 27 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по (+1 копейка), а продажа по (+5 копеек). Покупка евро проходит по 50,80 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,45 гривны (+8 копеек).

Что со стоимостью на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 44,97 гривны (+2 копейки), а продажа – по 44,95 гривны (-5 копеек).

(+2 копейки), а продажа – по (-5 копеек). В то же время покупка евро проходит по 51,25 гривны (без изменений), а продажа – по 51,35 гривны (-4 копейки).

Какой курс в обменниках

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 44,45 гривны (+13 копеек), а продают – по 44,94 гривны (+7 копеек).

(+13 копеек), а продают – по (+7 копеек). Евро покупают по 50,97 гривны (+12 копеек), а продают – по 51,60 гривны (+14 копеек).

К слову, финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что удары по портовой инфраструктуре уже давят на гривну, хотя и пока существенно не влияют на соотношение спроса и предложения на межбанковском валютном рынке.

По его словам, внимание теперь приковано к действиям Нацбанка, в частности, насколько активно регулятор будет "защищать" курс в 45 гривен за доллар, который раньше называли "психологическим уровнем".