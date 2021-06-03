Курс валют на 3 червня: долар та євро різко впали до мінімуму з серпня

На четвер, 3 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро суттєво ослабли щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У четвер, 3 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27, 34 гривні, що на 9 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти різко подешевшала. Курс євро зупинився на позначці 33,33, що на 20 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,31 – 27,33.

Євро – 33,33 – 33,55.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,29 гривні, продаж – 27,45 гривні.

Євро: купівля – 33,15 гривні, продаж – 33,49 гривні.

Прогноз курсу гривні

Уряд заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні.

гривні. Експерти МВФ прогнозують, що курс долара США у 2021 році зупиниться на рівні 27,98 .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фахівці дійшли згоди у тому, що середньорічний курс гривні залишатиметься на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року підніметься до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року підніметься до гривні. У Мінекономіки вважають, що до 2024 року долар може зрости в ціні до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу