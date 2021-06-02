Курс валют на 2 червня скільки коштують долар та євро

На середу, 2 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар продовжує падати щодо української гривні, тоді як євро зміцнює свої позиції.

Офіційний курс долара та євро

У середу, 2 червня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,43 гривні, що на 3 копійки менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати в ціні. Курс зупинився на позначці 33,53, що на 2 копійки більше, ніж в останній день весни.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,42 – 27,44.

Євро – 33,56 – 33,58.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,34 гривні, продаж – 27,52 гривні.

Євро: купівля – 33,27 гривні, продаж – 33,60 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні.

гривні. Експерти МВФ вважають, що курс американського долара у поточному році зупиниться на рівні 27,98 .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки економісти зазначили, що середньорічний курс гривні буде на рівні 27,90 гривні за долар, а наприкінці року зросте до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року зросте до гривні. У Мінекономіки прогнозують, що до 2024 року долар США може зрости в ціні до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу