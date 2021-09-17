Нацбанк знову змінив вартість долара та євро: курс валют на 17 вересня
17 вересня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На п'ятницю, 17 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар продовжує зміцнюватися щодо української гривні, тоді як курс євро демонструє іншу тенденцію.
Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 17 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,66 гривні, що на 2 копійки більше, ніж в попередній банківський день
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Натомість вартість європейської валюти суттєво знизилася. Курс євро зупинився на рівні 31,37 гривні, що на 14 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,68 – 26,70.
- Євро – 31,36– 31,38.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,61 гривні, продаж – 26,78 гривні.
- Євро: купівля – 31,26 гривні, продаж – 31,56 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2021 році
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки йдеться про те, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року українська гривня впаде до 28,60 гривні.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу