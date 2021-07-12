Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 12 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,32 гривні, що на 4 копійки більше, ніж в попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти теж продовжує зростати. Курс євро зупинився на позначці 32,40, що на 9 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,30 – 27,33.

Євро – 32,38 – 32,42.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,16 гривні, продаж – 27,36 гривні.

Євро: купівля – 32,09 гривні, продаж – 32,45 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародного валютного фонду вважає, що курс долара США до кінця 2021 року залишиться на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фахівці дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара коливатиметься в межах 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу