Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 12 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,32 гривні, що на 4 копійки більше, ніж в попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж продовжує зростати. Курс євро зупинився на позначці 32,40, що на 9 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,30 – 27,33.
- Євро – 32,38 – 32,42.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,16 гривні, продаж – 27,36 гривні.
- Євро: купівля – 32,09 гривні, продаж – 32,45 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародного валютного фонду вважає, що курс долара США до кінця 2021 року залишиться на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фахівці дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара коливатиметься в межах 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу