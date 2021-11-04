Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 4 листопада

На четвер, 4 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро слабшають щодо української гривні.

Офіційний курс долара та євро

У четвер, 4 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,24 гривні, що на 5 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

Цікаво Фінансова безпека: як захистити свої гроші від потенційних загроз

Вартість європейської різко впала. Курс євро зупинився на рівні 30,36 гривні, що на 13 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,25 – 26,27.

Євро – 30,39 – 30,42.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,20 гривні, продаж – 26,38 гривні.

Євро: купівля – 30,21 гривні, продаж – 30,57 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, середньорічний курс долара у 2022 році буде становити 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні , а станом на кінець року – 29 гривень.

, а станом на кінець року – гривень. У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

Важливо Чи продовжить гривня рости: прогноз курсу долара у листопаді

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу