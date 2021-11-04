Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 4 листопада
4 листопада 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На четвер, 4 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Долар та євро слабшають щодо української гривні.
Офіційний курс долара та євро
У четвер, 4 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,24 гривні, що на 5 копійок менше, ніж в попередній банківський день.
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Вартість європейської різко впала. Курс євро зупинився на рівні 30,36 гривні, що на 13 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,25 – 26,27.
- Євро – 30,39 – 30,42.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,20 гривні, продаж – 26,38 гривні.
- Євро: купівля – 30,21 гривні, продаж – 30,57 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, середньорічний курс долара у 2022 році буде становити 27,41 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні, а станом на кінець року – 29 гривень.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.
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