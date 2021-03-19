Курс валют на 19 березня: долар і євро ослабли відносно гривні

На п'ятницю, 19 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс долара та євро
Джерело: НБУ
У п'ятницю, 19 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,68 гривні. Це на 2 копійки менше, ніж 18 березня.
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Європейська валюта також втратила в ціні. Відтак євро у п'ятницю оцінили в 32,98 гривні, що на 1 копійку менше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,68 – 27,70 гривні.
- Євро: 33,00 – 33,02 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,61 гривні, продаж – 27,79 гривні.
- Євро: купівля – 32,83 гривні, продаж – 33,18 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Уряд заклав до бюджету-2021 середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- Раніше МВФ прогнозував курс у 28,12 гривні відносно долара цього року.
- Водночас до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним. Про це йдеться у сценарії розвитку економіки від Мінекономіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
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