Курс валют на 16 березня: долар та євро значно подешевшали

На вівторок, 16 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У вівторок, 16 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,64 гривні. Це на 9 копійок менше, ніж 15 березня.

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Європейська валюта також втратила в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 32,96 гривні, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,61 – 27,63 гривні.

Євро: 32,94 – 32,95 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,59 гривні, продаж – 27,78 гривні.

Євро: купівля – 32,81 гривні, продаж – 33,17 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

У 2021 році уряд прогнозує середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні. Про це свідчать дані у державному бюджеті.

Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки вважають, що долар коштуватиме 28,6 гривні. Однак, варто наголосити, що прогноз робили у липні 2020 року.

Міжнародний валютний фонд у жовтні 2020 року прогнозував, що американська валюта триматиметься позначки у 28,12 гривні.