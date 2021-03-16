Курс валют на 16 марта: доллар и евро значительно подешевели
На вторник, 16 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
Во вторник, 16 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,64 гривны, что на 9 копейки меньше, чем в среду, 15 марта.
Актуально Американцы получат по 1400 долларов просто так: на что они потратят деньги
Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро во вторник оценили в 32,96 гривны, что на 12 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,61 – 27,63 гривны.
- Евро: 32,94 – 32,95 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,59 гривны, продажа – 27,78 гривны.
- Евро: покупка – 32,81 гривны, продажа – 33,17 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021
- В 2021 году правительство прогнозирует среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны. Об этом свидетельствуют данные в государственном бюджете.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики считают, что доллар будет стоить 28,6 гривны. Однако, стоит отметить, что прогноз делали в июле 2020 года.
- Международный валютный фонд в октябре 2020 года прогнозировал, что американская валюта будет держаться отметки в 28,12 гривны.
Поделиться новостью