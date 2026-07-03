Долар подешевшає з нового тижня: офіційний курс валюти на 6 липня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на понеділок, 6 липня. Новий тиждень в Україні розпочнеться з подешевшання.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 3 липня торгувався по 44,80 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 4 копійки проти 2 липня. Офіційний курс євро становив 51,08 гривні, отже його ціна зросла на 11 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також У США існує купюра номіналом 2 долари – чому її не люблять американці

А от 6 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,56 гривні (-24 копійки);

євро – 51,02 гривні (-6 копійок).

Зауважте, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 3 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,46 гривні , а продаж – по 44,96 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,70 гривні , а продаж – по 44,79 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,30 гривні, а продаж – по 44,81 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 3 липня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,87 гривні , а продаж – по 51,51 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,25 гривні , а продаж – по 51,40 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,96 гривні, а продаж – по 51,55 гривні.

Зазначимо, що важливе значення має не лише напрямок курсових змін, а також їхній темп. Плавні коливання дають ринку час адаптуватися, тоді як різкі стрибки можуть швидко підігріти ажіотажний попит на іноземну готівку.

Водночас експерти припускають, що попри напружений новинний фон у червні, у липні ситуація в Україні має залишатися відносно спокійною.