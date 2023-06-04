Знецінення біткойна та нові тренди: що змінилося на ринку криптовалют за тиждень

Динаміка на ринку криптовалют досить швидко змінюється. Це стосується і найвідоміших цифрових монет. Про основні зміни на ринку цифрових активів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Станом на 4 червня 2023 року, загальна капіталізація ринку криптовалют коливається на рівні 1,15 трильйона доларів, за даними CoinMarketCap. За останні 24 години цей індикатор зріс на 0,69%.

До теми Позитивні та тривожні сигнали: головні тренди на ринку "грошей майбутнього"

Головні зміни на ринку криптовалют за 7 днів

На момент створення цього матеріалу, вартість найвідомішої у світі цифрової монети – біткойна – коливається на рівні 27 250 доларів. Ринкова капіталізація флагмана ринку становить 528,53 мільярда доларів, за даними CoinDesk.

Курс Ethereum – другої за популярністю монети на ринку – коливається на рівні 1905 доларів за монету. Її ринкову капіталізацію оцінюють у 229,15 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

За останній тиждень біткойн втратив під час торгівтоді як криптовалюта Ethereum подорожчала наінформує

Динаміка інших криптовалют на ринку:

Ціна Dogecoin зупинилася на рівні 0,07296 долара . За минулі 7 днів токен подорожчав на 0,11% ;

зупинилася на рівні . За минулі 7 днів токен подорожчав на ; Вартість криптовалюти Cardano становить 0,3809 долара за монету. За тиждень ця монета виросла в ціні на 0,74% ;

становить за монету. За тиждень ця монета виросла в ціні на ; Курс монети Solana торгується на рівні 22,17 долара. За тиждень криптовалюта подорожчала на 6,61%.

Тренди та прогноз

До першої трійки у трендах на ринку криптовалют входять такі монети, згідно з CoinMarketCap: