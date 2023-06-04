Знецінення біткойна та нові тренди: що змінилося на ринку криптовалют за тиждень
Динаміка на ринку криптовалют досить швидко змінюється. Це стосується і найвідоміших цифрових монет. Про основні зміни на ринку цифрових активів – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Станом на 4 червня 2023 року, загальна капіталізація ринку криптовалют коливається на рівні 1,15 трильйона доларів, за даними CoinMarketCap. За останні 24 години цей індикатор зріс на 0,69%.
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Головні зміни на ринку криптовалют за 7 днів
На момент створення цього матеріалу, вартість найвідомішої у світі цифрової монети – біткойна – коливається на рівні 27 250 доларів. Ринкова капіталізація флагмана ринку становить 528,53 мільярда доларів, за даними CoinDesk.
Курс Ethereum – другої за популярністю монети на ринку – коливається на рівні 1905 доларів за монету. Її ринкову капіталізацію оцінюють у 229,15 мільярда доларів, інформує CoinDesk.Важливо! За останній тиждень біткойн втратив під час торгів 1,18%, тоді як криптовалюта Ethereum подорожчала на 2,82%, інформує CoinMarketCap.
Динаміка інших криптовалют на ринку:
- Ціна Dogecoin зупинилася на рівні 0,07296 долара. За минулі 7 днів токен подорожчав на 0,11%;
- Вартість криптовалюти Cardano становить 0,3809 долара за монету. За тиждень ця монета виросла в ціні на 0,74%;
- Курс монети Solana торгується на рівні 22,17 долара. За тиждень криптовалюта подорожчала на 6,61%.
Тренди та прогноз
До першої трійки у трендах на ринку криптовалют входять такі монети, згідно з CoinMarketCap:
- Pepe;
- XRP;
- HONGKONG INU.