По состоянию на 4 июня 2023 года, общая капитализация рынка криптовалют колеблется на уровне. 1,15 триллиона долларов, по данным CoinMarketCap. За последние 24 часа этот индикатор вырос на 0,69%.

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Главные изменения на рынке криптовалют за 7 дней

На момент создания этого материала, стоимость самой известной в мире цифровой монеты – биткоина – колеблется на уровне 27 250 долларов. Рыночная капитализация флагмана рынка составляет 528,53 миллиарда долларов, по данным CoinDesk.

Курс Ethereum – второй по популярности монеты на рынке – колеблется на уровне 1905 долларов за монету. Ее рыночную капитализацию оценивают в 229,15 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.

Важно! За последнюю неделю биткоин потерял во время торгов 1,18%, тогда как криптовалюта Ethereum подорожала на 2,82%, информирует CoinMarketCap.

Динамика других криптовалют на рынке:

Цена Dogecoin остановилась на уровне 0,07296 доллара . За прошедшие 7 дней токен подорожал на 0,11% ;

остановилась на уровне . За прошедшие 7 дней токен подорожал на ; Стоимость криптовалюты Cardano составляет 0,3809 доллара за монету. Через неделю эта монета выросла в цене на 0,74% ;

составляет за монету. Через неделю эта монета выросла в цене на ; Курс монеты Solana торгуется на уровне 22,17 доллара. Через неделю криптовалюта подорожала на 6,61%.

Тренды и прогноз

В первую тройку в трендах на рынке криптовалют входят такие монеты, согласно CoinMarketCap: