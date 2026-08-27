Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, наприкінці тижня, у п'ятницю, 28 серпня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,55 гривні (тобто -2 копійки проти 27 серпня);

(тобто -2 копійки проти 27 серпня); євро – 51,86 гривні (тобто -15 копійок проти 27 серпня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула нового максимуму 24 серпня – 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 27 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,38 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,85 гривні (-4 копійки).

, станом на вечір 27 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-3 копійки), а продаж по (-4 копійки). Купівля євро проходить по 51,67 гривні (-6 копійок), а продаж – по 52,31 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,74 гривні (-6 копійок), а продаж – по 44,85 гривні (-3 копійки).

(-6 копійок), а продаж – по (-3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,95 гривні (-9 копійок), а продаж – по 52,14 гривні (-6 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,34 гривні (-3 копійки), а продають – по 44,75 гривні (+1 копійка).

(-3 копійки), а продають – по (+1 копійка). Євро купують по 51,74 гривні (-5 копійок), а продають – по 52,27 гривні (-1 копійка).

До слова, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів у коментарі 24 Каналу, що у вересні валютний ринок України може стати рухливішим через одночасний вплив кількох факторів. Водночас різких змін експерт не очікує: долар, за його прогнозом, перебуватиме в межах 44,7 – 45,4 гривні, а євро – 51,5 – 53 гривні.

Цікаво, що окрему роль відіграватимуть настрої населення та бізнесу. Зростання цін може посилювати інтерес до долара та євро як способу збереження заощаджень, однак підстав очікувати неконтрольованого ослаблення гривні наразі немає.