Офіційний курс валюти в Україні
За оновленими даними Нацбанку, наприкінці тижня, у п'ятницю, 28 серпня, офіційний курс валюти для українців буде таким:
- долар США – 44,55 гривні (тобто -2 копійки проти 27 серпня);
- євро – 51,86 гривні (тобто -15 копійок проти 27 серпня).
Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула нового максимуму 24 серпня – 52,25 гривні.
Скільки коштує валюта в банках
- За даними 24 Каналу, станом на вечір 27 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,38 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,85 гривні (-4 копійки).
- Купівля євро проходить по 51,67 гривні (-6 копійок), а продаж – по 52,31 гривні (-7 копійок).
Що з вартістю на чорному ринку
- Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,74 гривні (-6 копійок), а продаж – по 44,85 гривні (-3 копійки).
- Натомість купівля євро проходить по 51,95 гривні (-9 копійок), а продаж – по 52,14 гривні (-6 копійок).
Який курс в обмінниках
- За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,34 гривні (-3 копійки), а продають – по 44,75 гривні (+1 копійка).
- Євро купують по 51,74 гривні (-5 копійок), а продають – по 52,27 гривні (-1 копійка).
До слова, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів у коментарі 24 Каналу, що у вересні валютний ринок України може стати рухливішим через одночасний вплив кількох факторів. Водночас різких змін експерт не очікує: долар, за його прогнозом, перебуватиме в межах 44,7 – 45,4 гривні, а євро – 51,5 – 53 гривні.
Цікаво, що окрему роль відіграватимуть настрої населення та бізнесу. Зростання цін може посилювати інтерес до долара та євро як способу збереження заощаджень, однак підстав очікувати неконтрольованого ослаблення гривні наразі немає.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google