Скільки коштують долар та євро: курс валют на 4 січня

На вівторок, 4 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро.

Офіційний курс долара та євро

У вівторок, 4 січня, Національний банк України залишив офіційний курс долара США на тому ж рівні, що й 31 грудня. Долар США коштує 27,28 гривні.

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Вартість європейської валюти теж не змінилася. Курс євро залишився на рівні 30,92 гривні.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,31 – 27,33.

Євро – 30,95 – 30,97.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,15 гривні, продаж – 27,41 гривні.

Євро: купівля – 30,57 гривні, продаж – 31,02 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

, а наприкінці року – зросте до У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу