Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 4 января, Национальный банк Украины оставил официальный курс доллара США на том же уровне, что и 31 декабря. Доллар США стоит 27,28 гривны.

Обратите внимание Простые правила формирования собственного бюджета: как добиться финансовой стабильности

Стоимость европейской валюты тоже не изменилась. Курс евро остался на уровне 30,92 гривны.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,31 – 27,33.

Евро – 30,95 – 30,97.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,15 гривны, продажа – 27,41 гривны.

Евро: покупка – 30,57 гривны, продажа – 31,02 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.