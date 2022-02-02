Долар падає, а євро росте: курс валют на 2 лютого
2 лютого 2022 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На середу, 2 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. В той час як долар продовжує знецінюватися, євро почав рости в ціні.
Офіційний курс долара та євро
У середу, 2 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,32 гривні, що на 14 копійок менше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти навпаки зросла. Курс євро зупинився на рівні 31,89 гривні, що на 14 копійок більше, ніж у вівторок.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 28,41 – 28,43.
- Євро – 32,00 – 32,02.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 28,22 гривні, продаж – 28,49 гривні.
- Євро: купівля – 31,64 гривні, продаж – 32,05 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року прогнозують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.