Официальный курс доллара и евро

В среду, 2 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,32 гривны, что на 14 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Цена европейской валюты напротив возросла. Курс евро остановился на уровне 31,89 гривны, что на 14 копеек больше, чем во вторник.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 28,41 – 28,43.

Евро – 32,00 – 32,02.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 28,22 гривны, продажа – 28,49 гривны.

Евро: покупка – 31,64 гривны, продажа – 32,05 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны .

В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.