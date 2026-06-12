Долар дорожчає: які ціни на валюту виставили обмінники перед вихідними

Офіційний курс долара в п'ятницю, 12 червня, становить 44,92 гривні, а євро – 51,83 гривні. Водночас у банках та обмінниках долар і євро продають за іншими цінами.

Який курс валюти в банках

Станом на ранок 12 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,60 гривні (-15 копійок), а продаж по 45,17 гривні (-5 копійок).

(-15 копійок), а продаж по (-5 копійок). Купівля євро проходить по 51,60 гривні (-5 копійок), а продаж – по 52,25 гривні (-7 копійок).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,88 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,90 гривень (+3 копійки).

(+1 копійка), а продаж – по (+3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 52 гривні (+1 копійка), а продаж – по 52,20 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,55 гривні (+7 копійок), а продають – по 45,05 гривні (+7 копійок).

(+7 копійок), а продають – по (+7 копійок). Євро купують по 51,84 гривні (-1 копійка), а продають – по 52,38 гривні (+4 копійки).

Що буде з курсом валюти?

Для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. За словами експерта, на ринок впливає низка чинників, однак приводів для занепокоєння немає.

Водночас 18 червня Нацбанк має оголосити рішення щодо облікової ставки. Найбільш ймовірний варіант, що показник збережуть на поточному рівні й не будуть змінювати. Зокрема важливо враховувати, що облікова ставка прямо впливає на курс валют через зміну попиту й пропозиції на ринку.