У долара труднощі: які курси основних валют
- Долар США у понеділок зміцнився на 0,1% до 1,17 за євро, 0,1% до 1,35 за фунт стерлінгів і 0,3% до 147,26 за єну.
- Національний банк України встановив курси: долар США – 41,28 гривні, євро – 47,91 гривні фунт стерлінгів – 55,38 гривні.
На початку тижня долар США спробував відскочити від чотиритижневого мінімуму до євро. Це відбулось після заяви голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, яка обвалила його більш ніж на 1%.
Які курси валют?
У понеділок, 25 серпня, американська валюта зміцнилася на 0,1%, до 1,17 за євро, але залишилася поруч з мінімумом, зафіксованим 28 липня. Щодо фунта стерлінгів долар додав 0,1% та зріс до 1,35, після зниження на 0,8% в попередній сесії, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Щодо єни курс долара виріс на 0,3%, до 147,26, частково відігравши падіння на 1% в п'ятницю. Австралійський долар у понеділок ненадовго піднявся до тижневого максимуму – 0,65 долара, після чого повернувся до 0,64, практично не змінившись.
Що відбувається з доларом?
Виступаючи в п'ятницю на щорічному симпозіумі ФРС США, Пауелл дав зрозуміти, що зниження ставки можливе вже на наступному засіданні центробанку.
Ризики падіння зайнятості посилюються. І якщо вони реалізуються, процес може розвиватися дуже швидко,
– зазначив він.
Як зазначається, трейдери зараз закладають в ціни 84% ймовірністі зниження ставки на чверть пункту з 17 вересня і сукупне ослаблення на 53 базисних пункти до кінця року.
Послання Пауелла з Джексон-Хоула перевищило мінімальні очікування ринку щодо пом'якшення політики після поступового зниження цін ФРС,
— зазначили аналітики Goldman Sachs.
Додатковий тиск на долар чинили атаки президента США Дональда Трампа на керівництво ФРС, що викликало занепокоєння з приводу незалежності регулятора.
Минулого тижня Трамп розкритикував члена Ради керівників регулятора Лізу Кук, заявивши, що відправить її у відставку, якщо вона сама не піде.
Примітно! Раніше Трамп неодноразово критикував Пауелла: спочатку за відмову знижувати ставки в цьому році, а потім – за витрати на реконструкцію будівлі ФРС.
Які курси валют встановив НБУ?
У понеділок, 25 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо іноземних валют:
- Долар США: 41,28 гривні;
- Євро: 47,91 гривні;
- Злотий: 11,23 гривні;
- Фунт стерлінгів: 55,38 гривні;
- Швейцарський франк: 51,06 гривні.