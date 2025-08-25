В начале недели доллар США попытался отскочить от четырёхнедельного минимума к евро. Это произошло после заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое обвалило его более чем на 1%.

Какие курсы валют?

В понедельник, 25 августа, американская валюта укрепилась на 0,1%, до 1,17 за евро, но осталась рядом с минимумом, зафиксированным 28 июля. Относительно фунта стерлингов доллар прибавил 0,1% и вырос до 1,35, после снижения на 0,8% в предыдущей сессии, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Изменения курса за годы независимости: что можно было купить за 1 доллар в Украине в 96 году и сейчас

Относительно иены курс доллара вырос на 0,3%, до 147,26, частично отыграв падение на 1% в пятницу. Австралийский доллар в понедельник ненадолго поднялся до недельного максимума – 0,65 доллара, после чего вернулся к 0,64, практически не изменившись.

Что происходит с долларом?

Выступая в пятницу на ежегодном симпозиуме ФРС США, Пауэлл дал понять, что снижение ставки возможно уже на следующем заседании центробанка.

Риски падения занятости усиливаются. И если они реализуются, процесс может развиваться очень быстро,

– отметил он.

Как отмечается, трейдеры сейчас закладывают в цены 84% вероятности снижения ставки на четверть пункта с 17 сентября и совокупное ослабление на 53 базисных пункта до конца года.

Послание Пауэлла из Джексон-Хоула превысило минимальные ожидания рынка по смягчению политики после постепенного снижения цен ФРС,

- отметили аналитики Goldman Sachs.

Дополнительное давление на доллар оказали атаки президента США Дональда Трампа на руководство ФРС, что вызвало беспокойство по поводу независимости регулятора.

На прошлой неделе Трамп раскритиковал члена Совета руководителей регулятора Лизу Кук, заявив, что отправит ее в отставку, если она сама не уйдет.

Примечательно! Ранее Трамп неоднократно критиковал Пауэлла: сначала за отказ снижать ставки в этом году, а затем – за расходы на реконструкцию здания ФРС.

Какие курсы валют установил НБУ?

В понедельник, 25 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам: