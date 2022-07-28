Динаміка на ринку валют: що відбувається із одним із ключових індикаторів глобальної економіки

Одним із важливих індикаторів стану глобальної економіки – динаміка на валютному ринку. Що відбувається Індексом долара США – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США продовжує демонструвати від'ємну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 28 липня 2022 року, Індекс долара становить 106,18, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 0,25%. Початкова позиція Індексу долара була 106,37.

Індекс долара продовжує коливатися недалеко від свого річного максимуму, який був зафіксований на рівні 109,29. Тоді як мінімальне значення цього показника за аналогічний період опускався до 91,78, згідно з даними CNBC.