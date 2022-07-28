Динаміка на ринку валют: що відбувається із одним із ключових індикаторів глобальної економіки
Одним із важливих індикаторів стану глобальної економіки – динаміка на валютному ринку. Що відбувається Індексом долара США – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США продовжує демонструвати від'ємну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.
Варте уваги Світові центробанки влаштували гонитву по боротьбі з інфляцією: як реагувати
Актуальні дані щодо Індексу долара
Станом на 28 липня 2022 року, Індекс долара становить 106,18, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 0,25%. Початкова позиція Індексу долара була 106,37.
Індекс долара продовжує коливатися недалеко від свого річного максимуму, який був зафіксований на рівні 109,29. Тоді як мінімальне значення цього показника за аналогічний період опускався до 91,78, згідно з даними CNBC.
Позиції долара США щодо кошика з 6 валют:
- курс євро щодо долара, згідно з Yahoo!Finance, зупинився на рівні 1,0202 долара, що на 0,0204% більше з початку торгового дня;
- курс японської єни – 0,0074 долара (+0,9201%);
- курс фунта стерлінга – 1,2176 долара (+0,1588%);
- курс канадського долара – 0,7814 долара США (+0,2086%);
- курс шведської крони – 0,0977 долара (-0,1126%);
- курс швейцарського франка – 1,0443 долара (+0,1378%).
Що загалом відбувається з доларом США на ринку
Протягом останніх тижнів долар США займає досить потужні позиції на ринку. Водночас така динаміка американської нацвалюти негативно впливає на глобальну економіку. Річ у тому, що майже вся торгівля зав'язана саме на доларі. Тож результатами такого курсу долара на ринку можуть стати:
- новий удар для світової економіки, яка ще не встигла відновитися після пандемії коронавірусу,
- зменшення обсягів інвестицій,
- погіршення фінансових умов,
- складніший процес виконання державами своїх фінансових зобов'язань.
Нагадаємо, що саме долар США – це головна резервна валюта світу. Хоча у цьому секторі теж фіксують певні зміни. Зокрема, все більшу частку починає охоплювати китайський юань, який уже увійшов до першої трійки ключових резервних валют для центробанків.Важливо! Позиції долара США на валютному ринку зростають через підготовку трейдерів до зустрічі Федеральної резервної системи США, яка запланована на кінець липня 2022 року.
У центробанку США, найімовірніше, ухвалять рішення про нове та знову досить різке підвищення базової процентної ставки. Крім того, їхні апетити до ризику знижуються на тлі досить тривожних новин про послаблення глобальної економіки, пише CNBC.
Проте у середу, 27 липня, цінні папери закрилися зі зростання після того, як очільник центробанку США Павел натякнув, що Федеральний резерв може сповільнити темпи підняття базової процентної ставки, за даними CNBC. Три основні фондових індекси у США завершили день із наступними показниками:
- S&P 500 виріс на 2,6%;
- Nasdaq придавив майже 4,1%;
- Промисловий індекс Доу-Джонса зріс на 1,3%.
Актуально – до України прибув лідер Литви: дивитися відео