Динамика на рынке валют: что происходит с одним из ключевых индикаторов глобальной экономики

Одним из важных индикаторов состояния глобальной экономики – динамика на валютном рынке. Что происходит с Индексом доллара США – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США продолжает демонстрировать отрицательную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 28 июля 2022 года, индекс доллара составляет 106,18, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель упал на 0,25%. Начальная позиция Индекса доллара была 106,37.

Индекс доллара продолжает колебаться недалеко от своего годового максимума, зафиксированного на уровне 109,29. В то время как минимальное значение этого показателя за аналогичный период опускалось до 91,78, согласно данным CNBC.