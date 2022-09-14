Після злету до максимуму за 20 років: що зараз відбувається з доларом США 

Долар втрачає позиції проти кошика із 6 валют основних торгових партнерів США. Що відбувається на ринку з початку 2022 року – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США продовжує демонструвати від'ємну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 14 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 109,63 за даними Yahoo!Finance. З початку торгової сесії котирування впали на 0,19%. Індекс почав день на рівні 109,97. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);

який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень); Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,32, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 109,61, згідно з WSJ. З початку торгів на ринку цей показник втратив 0,19%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

за місяць він пішов вгору на 2,86%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 4,25%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 14,24%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 18,46%.

Ситуація на валютному ринку

З початку 2022 році американський долар потужно зміцнив свої позиції на валютному ринку. Зокрема, за серпень Індекс долара США зріс приблизно на 2,6%, продемонструвавши зростання протягом 3 місяців поспіль.

З початку цього тижня Індекс долара США демонструє від'ємну динаміку. Станом на понеділок, 12 вересня, американський долар зупинився недалеко від мінімуму за два тижні. Тоді як минулого тижня, цей показник досяг максимуму за 20 років на рівні 110,79, пише CNBC.