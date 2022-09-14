Індекс долара США продовжує демонструвати від'ємну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.
Цікаво Хіти цієї осені: які активи варті уваги вже зараз
Актуальні дані щодо Індексу долара
Станом на 14 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 109,63 за даними Yahoo!Finance. З початку торгової сесії котирування впали на 0,19%. Індекс почав день на рівні 109,97. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
- Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,32, за даними CNBC.
Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 109,61, згідно з WSJ. З початку торгів на ринку цей показник втратив 0,19%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:
- за місяць він пішов вгору на 2,86%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 4,25%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 14,24%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 18,46%.