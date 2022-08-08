Долар втрачає позиції: яку динаміку зафіксували на валютному ринку

Долар США, який на сьогодні є головною валютою світу, втрачає позиції щодо кошика з 6 грошових одиниць торгових партнерів країни. Як змінилася динаміка Індексу долара США на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США починає новий тиждень на ринку продовжуючи демонструвати від'ємну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 8 серпня 2022 року, Індекс долара становить 106,19, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник втратив 0,41%. Початкова позиція Індексу долара була 106,58. Мінімальні та максимальна позиції долара щодо кошика з 6 валют:

найбільше Індекс долара підіймався у середині липня 2022 року до позначки на рівні 109,29 ;

; тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували при позиції у 91,78, за даними CNBC.

Це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього переліку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Ширший індикатор ринку WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на торгах, 8 серпня, знецінився на 0,42% й зупинився на рівні 106,17, згідно з WSJ. Цей Індекс розраховують із врахуванням даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою.

Вплив центробанку США та страхи щодо рецесії

На початку серпня 2022 року Індекс долара США опустився до мінімуму на той момент місяць. До цього призвела поведінка трейдерів, які вирішили скорочувати свої довгі позиції у доларі.

Річ у тому, що інвестори все більше говорять, що агресивна монетарна політика Федерального резерву підштовхує економіку до рецесії, пише Reuters. Цікаво, що потенційна рецесія 2022 року може істотно відрізнятися від усіх попередніх досвідів з кризами. Усе через три фактори:

сильны позиції відомих корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати своєрідну загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;

агресивна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції;

стабільний ринок праці у США.

Що загалом відбувається з доларом США на ринку

Долар США у 2022 році показував потужні позиції на ринку. Водночас така динаміка американської нацвалюти негативно впливає на глобальну економіку. Річ у тому, що ключовою валютою для світової торгівлі є саме долар. Тож результатами такої динаміки можуть бути наступні:

новий удар для світової економіки, яка ще не встигла відновитися після пандемії коронавірусу,

зменшення обсягів інвестицій,

погіршення фінансових умов,

складніший процес виконання державами своїх фінансових зобов'язань.

Варто також враховувати, що саме долар США – це головна резервна валюта світу. Хоча у цьому секторі теж фіксують певні зміни. Зокрема, все більшу частку починає охоплювати китайський юань, який уже увійшов до першої трійки ключових резервних валют для центробанків.

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