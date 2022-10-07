Індекс долара США у п'ятницю, 7 жовтня, демонструє позитивну динаміку на ринку. Валюту підтримує очікування нових даних щодо американського ринку праці.

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Актуальні позиції долара США

Котирування Індексу долара США наразі коливаються на рівні 112,42, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,14%. Індекс почав день на рівні 112,25. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 112,43, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник зміцнив позиції на 0,16%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 3,10%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 5,05%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,15%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,52%.

Ситуація на валютному ринку