Індекс долара США у п'ятницю, 7 жовтня, демонструє позитивну динаміку на ринку. Валюту підтримує очікування нових даних щодо американського ринку праці.

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Актуальні позиції долара США

Котирування Індексу долара США наразі коливаються на рівні 112,42, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,14%. Індекс почав день на рівні 112,25. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

  • Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
  • Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 112,43, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник зміцнив позиції на 0,16%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

  • За останній місяць цей показник виріс на 3,10%;
  • За 3 місяці Індекс посилив позиції на 5,05%;
  • Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,15%;
  • Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,52%.

Ситуація на валютному ринку