Офіційний курс долара в Україні встановив новий рекорд 21 травня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 21 травня. Долар сягнув нового історичного максимуму в Україні.

Який офіційний курс валюти?

Офіційний курс долара США 20 травня торгується по 44,15 гривні. Тобто ціна американської валюти залишилася без змін проти 19 травня. Офіційний курс євро становить 51,29 гривні, отже його ціна зменшилася на 12 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 21 травня курс валют буде таким:

долар – 44,22 гривні (+7 копійок) – новий історичний максимум;

євро – 51,30 гривні (+1 копійка).

Зауважте! Попередній рекорд американська валюта встановила ще 13 березня – 44,16 гривні за курсом Нацбанку.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 20 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,90 гривні , а продаж – по 44,40 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,05 гривні , а продаж – по 44,05 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,69 гривні, а продаж – по 44,12 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 20 травня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,65 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,42 гривні , а продаж – по 51,58 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,29 гривні, а продаж – по 51,96 гривні.

Як може змінитися курс долара?

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що протягом цього тижня курс долара в Україні коливатиметься в межах 43,75 – 44,35 гривні.

Прогнозувалося, що попит на ринку переважатиме пропозицію на 10 – 15%, насамперед через поведінку імпортерів пального, які є основними покупцями валюти. Вони наразі залежать від ситуації на світовому нафтовому ринку, яка навряд чи швидко покращиться найближчим часом.

Отже, оскільки ризики загострення ситуації на Близькому Сході зберігаються, трейдери залишаються активними.