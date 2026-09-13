Якого курсу валюти чекати українцям

Найімовірніше, долар перебуватиме в межах 44,4 – 44,8 гривні, тоді як для євро прогнозують ширший діапазон – від 51 до 52,5 гривні. Деталі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Тиск на гривню найближчими днями створюватиме передусім активність імпортерів пального та енергообладнання. Потреба України в закордонних закупівлях поступово зростає, тоді як обмежені можливості експорту скорочують природне надходження валюти на ринок. За таких умов навантаження на Нацбанк залишатиметься значним і може навіть посилитися.

Водночас нинішня стабільність курсу не свідчить про економічний спокій. Ракетно-дронові атаки, втрати бізнесу, зміна логістичних маршрутів та очікування проблем в енергетиці підвищують витрати компаній, а ті змушені заздалегідь враховувати додаткове навантаження у цінах. Тож у вересні окремі товари та послуги можуть подорожчати щонайменше на 5%, а за суттєвого скорочення пропозиції – до 10%.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Почасти така ситуація має ознаки когнітивного дисонансу – ціни зростають, однак курси залишаються відносно стабільними. Проте найважливішою ремаркою є те, що в умовах війни вкрай важливо зберегти архітектуру валютного ринку. Будь-який хаос може мати катастрофічні наслідки…

Щоправда, міжнародна фінансова підтримка допомагає українській економіці не лише триматися, а й розвиватися попри складні обставини. І хоча тиск може посилюватися, від початку повномасштабного вторгнення гривня вже неодноразово проходила осінньо-зимові періоди без критичних потрясінь.

Наостанок експерт зауважив, що навіть за відносної стабільності ситуація може швидко змінитися через воєнні ризики, тому довгострокові прогнози залишаються вкрай складними.

Загальні характеристики ринку 14 – 20 вересня

Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,4 – 44,8 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,5 – 45 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро.

на міжбанку 44,4 – 44,8 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,5 – 45 гривні за долар і 51 – 52,5 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, на початку вересня ціна нафти Brent уже перетнула "психологічну межу" в 100 доларів за барель. Подорожчанню сприяло нове загострення на Близькому Сході, зокрема удари по танкерах, які посилили побоювання щодо постачання сировини з регіону. На тлі наближення зими ситуацію ускладнює й відсутність ознак швидкого завершення конфлікту, що змушує ринок готуватися до нових цінових стрибків і навіть можливого дефіциту.