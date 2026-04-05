Перед Великоднем долар може здивувати: яким буде "святковий" курс валют

У першу декаду квітня ситуація на ринку залишатиметься загалом прогнозованою. Напередодні Великодня курси долара й євро коливатимуться поблизу вже звичних позначок – 44 і 51 гривні.

Якою буде ситуація перед Великоднем?

Щоправда, на загальну картину впливатиме й ринкова поведінка окремих обмінників, які можуть завищувати ціни на валюту. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

По-перше, український ринок залишатиметься чутливим до подій на Близькому Сході – через вплив на ціну пального.

Наприкінці березня в Україні різко подорожчали бензин і дизель, що швидко потягло за собою зростання цін на інші товари й посилило тиск на валютний ринок. Зокрема, там зріс попит з боку енерготрейдерів, а також бізнесу та населення, які почали активніше переводити заощадження у тверду валюту.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Саме тому, на мою думку, Нацбанку довелося дещо збільшити обсяги валютних інтервенцій. Якщо у звичайному стані ринок "ковтав" до 600 – 800 мільйонів доларів щотижня, то в березні ця позначка зросла до 1 – 1,3 мільярда. Щоправда, такі вливання не перевершили "антирекорд" грудня 2024 року.

Експерт очікує, що початковий шок від нових цінових реалій поступово слабшатиме. Утім високі ціни на пальне, ймовірно, збережуться надовго, і навіть у разі нормалізації ситуації у світі знижуватимуться повільно.

По-друге, наближення Великодня зазвичай стимулює частину громадян продавати валюту для святкових приготувань.

Через таку сезонність на кілька днів пропозиція валюти здатна переважити попит, чим можуть скористатися обмінники, знизивши курс купівлі. Тож банкір прогнозує на готівковому ринку короткочасний "великодній ефект", коли ціна купівлі долара опуститься до 43,5 – 43,75 гривні.

Однак не варто забувати, що ажіотажу в Україні немає, тому це варто розцінювати лише як спробу окремих обмінників заробити на ситуативних коливаннях, а не новий тренд.

Отже, Нацбанк і надалі контролюватиме валютний ринок, який наступного тижня радше пристосовуватиметься до нових курсових реалій. Тож різких чи сенсаційних змін наразі не чекають.

Цікаво! Через наближення Великодня на українців чекає й ріст цін на продукти у квітні. Наприклад, овочі подорожчають до 5%, фрукти – до 7%, основні види м'яса – до 9% тощо. Щоправда, "молочка" може здешевшати вже після свята, передусім через зменшення купівельної спроможності населення.

Характеристики ринку з 6 по 12 квітня:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 43,7 – 44,25 гривні за долар і 49,5 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 43,5 – 44,5 гривні за долар і 50,5 – 52 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3-0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

До слова, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 6 квітня. Долар коштуватиме 43,65 гривні, тоді як євро – 50,31 гривні.