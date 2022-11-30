Інвестори очікують критично важливих даних щодо економіки США: як це впливає на долар

Котирування Індексу долара США коливаються на рівні близькому до максимуму за тиждень, оскільки інвестори очікують важливих даних щодо ситуації з економікою США.

Котирування Індексу долара США втратили мінімальні позиції на ринку. Загалом американська валюта коливається на рівні близькому до максимуму за тиждень. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Річ у тому, що інвестори готуються до коментарів Федерального резерву. Зокрема, йдеться про очільника центробанку. Також вони очікують на надважливий звіт щодо ситуації на ринку праці у США за останній місяць, пише CNBC. Ці дані є одним важливим елементом для розуміння поточної економічної ситуації в країні.

Динаміка долара США на ринку

Під час торгів у середу, 30 листопада, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 106,45, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,35%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

Додамо, що у листопаді 2022 року зафіксували найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Більше фактів про динаміку долара США: