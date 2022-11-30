Инвесторы ожидают критически важных данных по экономике США: как это влияет на доллар

Котировки Индекса доллара США колеблются на уровне близком к максимуму за неделю, поскольку инвесторы ожидают важных данных по ситуации с экономикой США.

Котировки Индекса доллара США потеряли минимальные позиции на рынке. В общем, американская валюта колеблется на уровне близком к максимуму за неделю. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.

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Дело в том, что инвесторы готовятся к комментариям Федерального резерва. В частности, речь идет о главе центробанка. Также они ожидают сверхважного отчета о ситуации на рынке труда в США за последний месяц. CNBC. Эти данные являются одним из важных элементов для понимания текущей экономической ситуации в стране.

Динамика доллара США на рынке

В ходе торгов в среду, 30 ноября, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 106,45, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,35%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года зафиксировали наибольший двухдневный обвал. Индекса доллара США за почти 14 лет.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

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