Чому знову росте долар

У четвер, 17 квітня, долар США знову змінив динаміку на ринку та повернувся до зростання. Нагадаємо, що на цьому тижні долар впав в ціні до мінімуму за 3 роки стосовно кошика з 6 валют, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

Цікаво Йдеться про трильйони доларів: скільки коштують всі корисні копалини в Україні

На ринок валют та динаміку долара впливають очікування інвесторів щодо подальшої монетарної політики Федеральної резервної системи США (ФРС). Вони такою враховують такий фактор впливу, як торгова політика, що постійно змінюється. Тоді як очільник ФРС Джером Пауелл заявив, що вони не будуть поспішати з будь-якими рішення щодо ставки.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США наразі коливається на рівні 99,57. Долар подорожчав на 0,21% під час торгів, згідно з даними MarketWatch. Протягом торгової сесії індекс долара США коливається в діапазоні від 99,22 до 99,75.

До теми! Курс євро до долара досягнув максимуму за 3 роки. До того ж валюта дорожчає найшвидшими темпами за 15 років, а за кілька місяців може встановити новий рекорд.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: