Економіка США у центрі уваги: як реагує долар

Долар США за минулий день продемонстрував стабільну динаміку на ринку. На валюту впливають очікування щодо наступного кроку центрального банку США та стан першої економіки світу.

Що відбувається з доларом

Долар США у вівторок, 3 вересня, демонстрував сильні позиції проти більшості інших основних валют. Річ у тому, що валюта має тенденцію до захисту навіть тоді, коли економіка США знаходиться у центрі уваги.

Варте уваги Найбільші втрати у світі: яка країна зафіксувала шалений спад на ринку

Додають, що ризики сценарію м'якої економічної посадки США, який останнім часом набирає обертів на ринках, призвели до того, що трейдери підвищили шанси на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США на 50 базисних пунктів 18 вересня до 38% з 30% днем раніше, пише Reuters.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт стерлінгів, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Курс долара США на ринку

Індекс долара США коливається на рівні 101,67. Протягом дня цей показник коливався у діапазоні 101,65 – 101,74, згідно з даними MarketWatch. З початку року долар зріс на 0,33%.

Нагадаємо, що за минулий тиждень долар подорожчав на 1,2%. Це стало найбільшим зростанням для американської валюти з середини червня. Водночас долар США за серпень втратив 2,6%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.

Твоя кар’єра має значення! Почни її там, де про тебе дбатимуть. Райффайзен Банк – це компанія, яка поважає та підтримує ветеранів, надає підтримку демобілізованим колегам і запрошує колишніх учасників бойових на роботу. До того ж роботодавець запровадив посаду офіцера з питань ветеранів, який опікується потребами захисників і захисниць. Дізнатися більше можна за посиланням.