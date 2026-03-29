Долар після "буремних" тижнів: якого курсу чекати на початку квітня
- За прогнозом, у перший тиждень квітня курс долара коливатиметься близько 44 гривень, а євро – 51 гривні.
- На валютний ринок впливає активний попит з боку імпортерів пального, а монетарна політика Нацбанку є одним із ключових інструментів для стримування тиску на гривню.
Протягом наступного тижня, з 30 березня до 5 квітня, курс долара перебуватиме поблизу позначки в 44 гривні, тоді як для євро це 51 гривня. Валютний ринок України поступово входитиме у стан відносної рівноваги після кількох "буремних" тижнів.
Якою буде ситуація на початку квітня?
Щоправда, напружене балансування між попитом і пропозицією триватиме. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
За словами експерта, Нацбанк укотре довів ефективність стратегії "керованої гнучкості" – йому вдалося знизити напругу на ринку й утримати курс на "прийнятному" рівні. Іноді завчасні інтервенції допомогли задати потрібні орієнтири ще на початку торгів, тож минулого тижня обійшлося без нових курсових рекордів.
І хоча всі ознаки вказують на те, що пік напруги вже минув, попит на валюту в Україні залишатиметься активним через потужну інерцію імпортерів пального. Ймовірно, вони намагалися убезпечити себе в умовах нестабільності на світовому нафтовому ринку через загострення ситуації на Близькому Сході.
Наступного тижня ми очікуємо збереження основних трендів, характерних для початку березня: попит гаситимуть валютні інтервенції, що дасть змогу утримувати курсову рівновагу.
Водночас важливим чинником для валютного ринку буде рішення Нацбанку щодо облікової ставки. Після зростання споживчих цін у лютому в середньому на 1% додатковий інфляційний тиск може посилитися ще на 1 – 1,5% через подорожчання пального.
Саме тому монетарна політика регулятора стане одним із ключових інструментів для стримування тиску на гривню.
Важливо! Наступне засідання Правління з питань монетарної політики відбудеться 30 квітня. До цього 29 січня облікову ставку знизили до 15%, а потім зберегли 19 березня.
Що буде з курсом євро?
Курс євро в Україні й надалі залежатиме від динаміки пари долар-євро на світових торгах. Відтак очікується, що співвідношення євро до долара коливатиметься в межах 1,15 – 1,17.
Після загострення ситуації на Близькому Сході американська валюта частково відіграла втрачені позиції, оскільки інвестори знову звернулися до неї як до інструменту збереження капіталу.
Характеристики ринку з 30 березня по 5 квітня:
Коридори валютних коливань: на міжбанку 43,5 – 44,25 гривні за долар і 49,5 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 43,5 – 44,5 гривні за долар і 50,5 – 52 гривні за євро.
Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні, у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні, в обмінних пунктах до 0,3 гривні.
Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.
Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.
Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.
Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.
Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.
До слова, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 30 березня. Долар коштуватиме 43,84 гривні, тоді як євро – 50,48 гривні.