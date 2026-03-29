Долар після "буремних" тижнів: якого курсу чекати на початку квітня

Протягом наступного тижня, з 30 березня до 5 квітня, курс долара перебуватиме поблизу позначки в 44 гривні, тоді як для євро це 51 гривня. Валютний ринок України поступово входитиме у стан відносної рівноваги після кількох "буремних" тижнів.

Якою буде ситуація на початку квітня?

Щоправда, напружене балансування між попитом і пропозицією триватиме. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За словами експерта, Нацбанк укотре довів ефективність стратегії "керованої гнучкості" – йому вдалося знизити напругу на ринку й утримати курс на "прийнятному" рівні. Іноді завчасні інтервенції допомогли задати потрібні орієнтири ще на початку торгів, тож минулого тижня обійшлося без нових курсових рекордів.

І хоча всі ознаки вказують на те, що пік напруги вже минув, попит на валюту в Україні залишатиметься активним через потужну інерцію імпортерів пального. Ймовірно, вони намагалися убезпечити себе в умовах нестабільності на світовому нафтовому ринку через загострення ситуації на Близькому Сході.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Наступного тижня ми очікуємо збереження основних трендів, характерних для початку березня: попит гаситимуть валютні інтервенції, що дасть змогу утримувати курсову рівновагу.

Водночас важливим чинником для валютного ринку буде рішення Нацбанку щодо облікової ставки. Після зростання споживчих цін у лютому в середньому на 1% додатковий інфляційний тиск може посилитися ще на 1 – 1,5% через подорожчання пального.

Саме тому монетарна політика регулятора стане одним із ключових інструментів для стримування тиску на гривню.

Важливо! Наступне засідання Правління з питань монетарної політики відбудеться 30 квітня. До цього 29 січня облікову ставку знизили до 15%, а потім зберегли 19 березня.

Що буде з курсом євро?

Курс євро в Україні й надалі залежатиме від динаміки пари долар-євро на світових торгах. Відтак очікується, що співвідношення євро до долара коливатиметься в межах 1,15 – 1,17.

Після загострення ситуації на Близькому Сході американська валюта частково відіграла втрачені позиції, оскільки інвестори знову звернулися до неї як до інструменту збереження капіталу.

Характеристики ринку з 30 березня по 5 квітня:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 43,5 – 44,25 гривні за долар і 49,5 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 43,5 – 44,5 гривні за долар і 50,5 – 52 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні, у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні, в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

До слова, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 30 березня. Долар коштуватиме 43,84 гривні, тоді як євро – 50,48 гривні.