Доллар после "бурных" недель: какого курса ждать в начале апреля

В течение следующей недели, с 30 марта по 5 апреля, курс доллара будет находиться вблизи отметки в 44 гривны, тогда как для евро это 51 гривна. Валютный рынок Украины постепенно будет входить в состояние относительного равновесия после нескольких "бурных" недель.

Какой будет ситуация в начале апреля?

Правда, напряженное балансирование между спросом и предложением будет продолжаться. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам эксперта, Нацбанк в очередной раз доказал эффективность стратегии "управляемой гибкости" – ему удалось снизить напряжение на рынке и удержать курс на "приемлемом" уровне. Иногда заблаговременные интервенции помогли задать нужные ориентиры еще в начале торгов, поэтому на прошлой неделе обошлось без новых курсовых рекордов.

И хотя все признаки указывают на то, что пик напряжения уже прошел, спрос на валюту в Украине будет оставаться активным из-за мощной инерции импортеров топлива. Вероятно, они пытались обезопасить себя в условиях нестабильности на мировом нефтяном рынке из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА На следующей неделе мы ожидаем сохранения основных трендов, характерных для начала марта: спрос будут гасить валютные интервенции, что позволит удерживать курсовое равновесие.

В то же время важным фактором для валютного рынка будет решение Нацбанка по учетной ставке. После роста потребительских цен в феврале в среднем на 1% дополнительное инфляционное давление может усилиться еще на 1 – 1,5% из-за подорожания топлива.

Именно поэтому монетарная политика регулятора станет одним из ключевых инструментов для сдерживания давления на гривну.

Важно! Следующее заседание Правления по вопросам монетарной политики состоится 30 апреля. До этого 29 января учетную ставку снизили до 15%, а затем сохранили 19 марта.

Что будет с курсом евро?

Курс евро в Украине и в дальнейшем будет зависеть от динамики пары доллар-евро на мировых торгах. Поэтому ожидается, что соотношение евро к доллару будет колебаться в пределах 1,15 – 1,17.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке американская валюта частично отыграла утраченные позиции, поскольку инвесторы вновь обратились к ней как к инструменту сохранения капитала.

Характеристики рынка с 30 марта по 5 апреля:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 43,5 – 44,25 гривны за доллар и 49,5 – 52 гривны за евро; на наличном рынке 43,5 – 44,5 гривны за доллар и 50,5 – 52 гривны за евро.

Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны, в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны, в обменных пунктах до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.

К слову, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 30 марта. Доллар будет стоить 43,84 гривны, тогда как евро – 50,48 гривны.