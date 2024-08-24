Долар впритул наблизився до мінімуму за 12 місяців: усе через сигнали від центробанку США

Долар США продовжує втрачати позиції на ринку, тоді як інші валюти дорожчають. Одним із ключових факторів впливу на ринку валют стали заяви очільника центрального банку США.

Як змінився курс долара на ринку

У п'ятницю, 23 серпня, Індекс долара США знову демонстрував від'ємну динаміку на ринку. Американська валюта відреагувала на останню заяву очільника Федерального резерву. Річ у тому, що Джером Павелл дав однозначний сигнал, що довгоочікуване зниження процентних ставок почнуть у вересні.

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Зокрема, Павелл заявив, що настав час, щоб скорегувати монетарну політику, оскільки ризики підвищенням інфляції зменшилися, а ризики зниження рівня зайнятості навпаки зросли. За його словами, вони не прагнуть спровокувати ще більшого погіршення ситуації на ринку праці. Крім того, він додав, що за умови відповідного послаблення процентних ставок, є всі підстави вважати, що економіка повернеться до інфляції на рівні 2% в разі збереження сильного ринку праці, пише CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Позиції долара США на ринку

Індекс долара США впав на 0,81% з вечора четверга до 100,64, майже досягнувши найнижчого показника за 12 місяців. Тоді як, згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник коливається на рівні 100,68. Протягом дня індекс коливався у діапазоні від 100,60 до 101,55.

Водночас євро та японська єна зросли в ціні. Тоді як британський фунт під час торгової сесії у п'ятницю зріс до максимального рівня за понад 2 роки відносно долара США, адже коментарі Джерома Павелла щодо долара збіглися з ознаками зміцнення британської економіки.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,60, повідомляє видання CNBC.

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