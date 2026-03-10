Чи "вгамувався" долар після рекордного злету: офіційний курс валют на 11 березня
- Нацбанк встановив офіційний курс валют на 11 березня: долар коштуватиме 43,86 гривні, а євро – 51,03 гривні.
- Ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки, тоді як європейської – зросла аж на 32 копійки.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 11 березня. Після нового абсолютного рекорду в Україні долар трохи скинув у ціні, тоді як євро – почало стрімко набирати.
Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 10 березня торгується по 43,89 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 17 копійок проти 9 березня. Офіційний курс євро становить 50,71 гривні, отже його ціна також зросла на 17 копійок, повідомляє Нацбанк.
Дивіться також Після рекордів долара на валютному ринку прогнозують "справжню відлигу"
А от 11 березня курс валют буде таким:
- долар – 43,86 гривні (-3 копійки);
- євро – 51,03 гривні (+32 копійки).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 10 березня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,70 гривні, а продаж – по 44,20 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,05 гривні, а продаж – по 44,20 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,52 гривні, а продаж – по 44,35 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 10 березня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 50,65 гривні, а продаж – по 51,40 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,30 гривні, а продаж – по 51,54 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 51,15 гривні, а продаж – по 51,68 гривні.
Що про зміни кажуть у Нацбанку?
Нагадаємо, минулого тижня американська валюта три дні поспіль оновлювала історичні максимуми ціни: 4 березня – 43,45 гривні, 5 березня – 43,71 гривні, 6 березня – 43,80 гривні.
На запит 24 Каналу в Нацбанку пояснили, що в цей період на котирування та очікування ринку впливали як зовнішні, так і внутрішні ситуативні чинники. Зокрема, коли баланс між попитом та пропозицією погіршується – гривня слабшає.
Окрім того, волатильність на світових товарних та фінансових ринках посилила активізація бойових дій на Близькому Сході.