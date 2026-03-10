Чи "вгамувався" долар після рекордного злету: офіційний курс валют на 11 березня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 11 березня. Після нового абсолютного рекорду в Україні долар трохи скинув у ціні, тоді як євро – почало стрімко набирати.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 10 березня торгується по 43,89 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 17 копійок проти 9 березня. Офіційний курс євро становить 50,71 гривні, отже його ціна також зросла на 17 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Після рекордів долара на валютному ринку прогнозують "справжню відлигу"

А от 11 березня курс валют буде таким:

долар – 43,86 гривні (-3 копійки);

євро – 51,03 гривні (+32 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 10 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,70 гривні , а продаж – по 44,20 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,05 гривні , а продаж – по 44,20 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,52 гривні, а продаж – по 44,35 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 10 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,65 гривні , а продаж – по 51,40 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,30 гривні , а продаж – по 51,54 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,15 гривні, а продаж – по 51,68 гривні.

Що про зміни кажуть у Нацбанку?

Нагадаємо, минулого тижня американська валюта три дні поспіль оновлювала історичні максимуми ціни: 4 березня – 43,45 гривні, 5 березня – 43,71 гривні, 6 березня – 43,80 гривні.

На запит 24 Каналу в Нацбанку пояснили, що в цей період на котирування та очікування ринку впливали як зовнішні, так і внутрішні ситуативні чинники. Зокрема, коли баланс між попитом та пропозицією погіршується – гривня слабшає.

Окрім того, волатильність на світових товарних та фінансових ринках посилила активізація бойових дій на Близькому Сході.