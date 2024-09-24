Курс зріс майже на 500%: в якій країні долар США найдорожчий

На позиції долара в кожній окремій країні впливають різні фактори, які допомагають формувати курс щодо національної валюти. Зокрема, існують країни, де американський долар коштує буквально десятки тисяч.

В якій країні долар найдорожчий

У 2024 році видання Forbes визнало ліванський фунт найслабшою валютою у світі щодо долара США. Ця валюта перебуває під серйозним тиском вже кілька років. Серед головних причин – дуже складна економічна ситуація в країні, висока інфляція, безробіття, криза в банківському секторі.

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Загалом за один долар в країні потрібно заплатити понад 89 579 ліванських фунтів, згідно з даними Google Фінанси. З початку 2024 року долар подорожчав майже на 496%. Максимальна вартість долара у Лівані за рік становить 90 тисяч фунтів.

До теми! У вівторок, 24 вересня, російський рубль фіксує суттєві втрати на ринку проти долара та євро. Іноземні валюти наблизилися до рекордних рівнів з початку року.

Цікаво, що в останній тиждень ліванський фунт зумів мінімально посилити свої позиції на ринку. Додамо, що трійки найслабших валют у світі також увійшли іранський ріал та в'єтнамський донг. Станом на 24 вересня долар в Ірані коштує 42 092 ріали, тоді як у В'єтнамі курс валюти коливається на рівні 24 605 донгів.