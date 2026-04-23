Долар і євро дешевшають в обмінниках: який курс валют в Україні

У четвер, 23 квітня, офіційний курс долара в Україні становить 43,88 гривні, а євро – 51,49 гривні. Однак для громадян банки та обмінники пропонують дещо іншу ціну.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 23 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,65 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,15 гривні (-4 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,85 гривні (-3 копійки), а продаж – по 43,90 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,39 гривні (-3 копійки), а продають – по 43,93 гривні (+10 копійок).

Що впливає на курс євро в Україні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що курс євро в Україні значною мірою залежить від глобального ринку – насамперед від співвідношення євро до долара та долара до гривні.

Тож міжнародні події, зокрема війна на Близькому Сході, швидко впливають на позиції євровалюти. Зокрема, Європа більш чутлива до енергетичних ризиків, наприклад:

під час загострень – євро зазвичай слабшає через очікування зростання цін та інфляції;

у періоди стабілізації – може частково відновлювати втрачені позиції.

За словами експерта, через постійну геополітичну напругу прогнозувати динаміку євро стає дедалі складніше.