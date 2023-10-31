Долар отримав підтримку від економіки США: як валюта може закінчити місяць

Наразі долара демонструє від'ємні позиції на ринку. Проте далі усе буде залежати від двох важливих факторів. Більше про це – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку валют

У вівторок, 31 жовтня, Індекс долара США торгується на рівні 106,07, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор втратив з початку сесії 0,04%. Діапазон коливання становить від 106,06 до 106,45.

Читайте також Мідь – нова нафта: чому вже зараз варто звернути увагу на цей метал

Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 113,15 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар отримав підтримку від економіки США

Долар США має всі шанси завершити жовтень майже без змін стосовно кошика з 6 інших валют. Нагадаємо, що у вересні американська валюта додала 2,5% за місяць. Водночас позиції долара США, за словами аналітиків, посилює ймовірність підвищення ключової ставки, пише CNBC.

Крім того, вони додають, що економіка США демонструє значку стійкість. Нагадаємо, що у третьому кварталі 2023 року економіка США демонструє найкращі темпи зростання майже за два роки.