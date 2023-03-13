Крах банку в США та реакція влади: як це впливає на позиції долара

Американський долар починає новий тиждень на ринку зі спаду. На ринок валют впливає крах банку у США. Більше про останні зміни котирування Індексу долара США – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

Станом на понеділок, 13 березня 2023 року, Індекс долара США впав на 0,46% до 104,08, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,68 – 104,39.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Новий тиждень долар почав зі знецінення, оскільки американська влада вирішила втрутитися у ситуацію з крахом банку Silicon Valley Bank задля того, аби пом'якшити наслідки. Крім того, інвестори очікували, що Федеральний резерв обере менш агресивну монетарну політику, пише CNBC.

Валютний ринок все ще переварює всі новини, які пов'язані з крахом Silicon Valley Bank,

– заявив валютний стратег Commonwealth Bank Of Australia

Цікаво, що глава американського центрального банку Джером Павелл заявив про подальше підняття базової ставки та повернення до агресивніших кроків для вгамування інфляції.