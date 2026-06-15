Обмінники оновили курс долара та євро – яка актуальна ціна валюти в Україні
У понеділок, 15 червня, офіційний курс долара в Україні становить 44,81 гривні, а євро – 51,85. Однак ціни в банках та обмінниках традиційно відрізняються від показників Нацбанку.
Який курс валюти в банках
- Станом на ранок 15 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,55 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,10 гривні (без змін).
- Купівля євро проходить по 51,60 гривні (+10 копійок), а продаж – по 52,32 гривні (+7 копійок).
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Що з вартістю валюти на чорному ринку
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,90 гривні (-5 копійок), а продаж – по 44,96 гривні (+5 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 52,14 гривні (+8 копійок), а продаж – по 52,39 гривні (+14 копійок).
Який курс в обмінниках
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,42 гривні (+2 копійки), а продають – по 45,02 гривні (+7 копійок).
- Євро купують по 51,92 гривні (+21 копійка), а продають – по 52,54 гривні (+4 копійки).
Що тисне на курс гривні
У коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зауважив, що ключові ризики для економіки залишаються актуальними.
Зокрема, протягом червня на динаміку споживчих цін в Україні продовжують впливати вартість пального, а також наслідки війни для енергетики, логістики та виробництва.
Щоправда, врівноважити ці виклики здатні очікуване надходження міжнародної фінансової допомоги та сезонне здешевлення овочів і ягід на початку літа.