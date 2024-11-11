Долар зростає в ціні, готуючись до важливих даних про найбільшу економіку світу

Долар США зростає в ціні на початку тижня. Ринки готуються до публікації важливих даних, які можуть вплинути на подальші рішення американського центрального банку.

Курс долара на сьогодні

Під час торгів у понеділок, 11 листопада, долар США зростає в ціні. Річ у тому, що ринки готуються до нових даних про ситуацію з інфляцією в країні та виступів спікерів Федеральної резервної системи на цьому тижні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо, що 6 листопада 2024 року долар США зафіксував найбільший денний приріст з березня 2020 року. Це була реакція валюти на перемогу Дональда Трампа на виборах.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 106,52;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США торгується на рівні до 105,29, за даними Yahoo!Finance. Наразі цей показник виріс на 0,29%. Діапазон коливання за день становить 104,93 – 105,37. Крім того, євро застрягло на позначці 1,0715 долара, втративши 1% минулого тижня.