На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,01, повідомляє Yahoo!Finance.Крайні позиції для Індексу долара за рік:
Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78;
Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 112,01 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник впав на 0,01%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:
За останній місяць цей показник втратив 1,84%;
За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,94%;
Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 16,71%;
Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,39%.