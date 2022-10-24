Індекс долара США у понеділок, 24 жовтня, завершує день зі від'ємною динамікою на ринку.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,01, повідомляє Yahoo!Finance. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 112,01 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник впав на 0,01%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник втратив 1,84%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,94%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 16,71%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,39%.

Ситуація на валютному ринку