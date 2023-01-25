Долар знову дорожчає проти кошика з 6 валют, оскільки ринок чекає рішення центробанку США

Долар повернувся до зростання на ринку, оскільки трейдери очікують нового рішення американського регулятора. Про останні зміни на ринку та динаміку інших валют – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

У середу, 25 січня, котирування Індексу долара США виросли на 0,09% до 102,01, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,78 – 102,12.

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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це найкращий результат за 20 років ;

Ба більше, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,14, за даними CNBC.

Долар зміцнює позиції на ринку, адже трейдери очікують рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики, пише CNBC. Експерт з RBC Capital Markets додав, що ситуація на ринку була спокійною через святкування Нового року за місячним календарем та очікування нового засідання центробанку США.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Євро втратило 0,26% проти долара США, відійшовши від максимуму за останні 9 місяців. Британський фунт втратив 0,25%. Водночас долар ослаб на 0,32% проти японської єни. Курс в країні зупинився на рівні 129,74 єни за долар, встановивши новий мінімум за 8 місяців, повідомляє Reuters.

Водночас на фоні очікувань Індекс долара США, який рекордно подорожчав у 2022 році завдяки монетарній політиці Федерального резерву, втратив 11% від свого максимуму за 20 років.

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