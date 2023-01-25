Последние изменения на рынке

В среду, 25 января, котировки Индекса доллара США выросли на 0,09% к 102,01, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,78 – 102,12.

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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это лучший результат за 20 лет ;

Более того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, по данным CNBC.

Доллар укрепляет позиции на рынке, ведь трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы США по монетарной политике. CNBC. Эксперт по RBC Capital Markets добавил, что ситуация на рынке была спокойной из-за празднования Нового года по лунному календарю и ожидания нового заседания центробанка США.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.