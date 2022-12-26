Ситуація стабільна: все про актуальну динаміку долара США на ринку

Позиції долара на ринку залишаються стабільними, демонструючи позитивну динаміку. Про останні зміни котирувань Індексу долара США під час торгів – читайте на Фінанси24.

Долар США мінімально зміцнив позиції на ринку проти кошика з 6 інших валюти під час торгів.

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Останні зміни Індексу долара США на ринку

Станом на понеділок, 26 грудня, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 104,32 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,01%, а коливався в діапазоні 104,12 – 104,54. Крайні позиції для Індексу долара за останній рік:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Нещодавно фахівці пояснили головні причини стрімкого зміцнення долара США у 2022 році, а також фіксування кількох серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік.

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