Чому долар дешевшає у день виборів у США

Долар США у день президентських виборів у США демонструє від'ємну динаміку на ринку. Ринки чекають на результати виборів та реагують на останні ставки щодо перемоги кожного з кандидатів.

Курс долара на сьогодні

У вівторок, 5 листопада, курс долара знизився. Трейдери очікують на результати президентських виборів у США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Камала Гарріс проти Дональда Трампа: що може означати перемога кожного з них для світу фінансів

Водночас волатильність опціонів різко зросла після того, як недавні опитування зруйнували деякі ринкові ставки на перемогу республіканця Дональда Трампа. Тоді як шанси Камали Гарріс на перемогу зросли.

Твоя кар’єра має значення! Почни її там, де про тебе дбатимуть. Райффайзен Банк – це компанія, яка поважає та підтримує ветеранів, надає підтримку демобілізованим колегам та запрошує колишніх учасників бойових на роботу. До того ж роботодавець запровадив посаду офіцера з питань ветеранів, який опікується потребами захисників і захисниць. Дізнатися більше можна за посиланням.

В останні тижні фінансові ринки схилялися на користь перемоги Трампа, який просуває план запровадження нових тарифів, що можуть спровокувати новий сплеск інфляції у США. На цьому фоні, найімовірніше, буде зростати прибутковість облігацій США, а долар – зміцнювати позиції на ринку. Про вплив перемоги Гарріс або Трампа на виборах у США – читайте тут.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 106,52;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США подешевшав на 0,13%, опустившись до 103,75, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 103,69 – 103,96.

Натомість позиції євро зросли на 0,15% щодо долара. Водночас британський фунт, який на початку листопада зафіксував найбільший обвал з 2018 року, подорожчав на 0,2%. Тоді як японська єна демонструвала стабільну динаміку.